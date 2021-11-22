İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı - Haberler
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İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Haberler | Güncel

- İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı İsrail'in Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla bir mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - - İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

TEL AVİV - İsrail'in Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla bir mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı. Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

İsrail'de 83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Son Dakika Haberleri

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