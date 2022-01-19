İsrail'de 70 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısının 70 binin üzerine çıktığını, ancak gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.