İsrail'de 7 devlet hastanesi greve gidiyor

İsrail'de 7 devlet hastanesi, yarından itibaren Covid-19 hastalarını kabul etmeye bırakabileceklerini ve devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıkladı.

İsrail'de 7 devlet hastanesi, yarından itibaren Covid-19 hastalarını kabul etmeye bırakabileceklerini ve devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıkladı.

İsrail'de 7 devlet hastanesi müdürü yaptıkları ortak açıklamada, devletin kendilerine karşı olan yükümlülüklerini ihlal ettikleri gerekçesi ile çarşamba gününden itibaren greve gideceklerini açıklarken, yarından itibaren ise söz konusu hastanelerin Covid-19 hastalarını kabul etmeye bırakabileceklerini aktardı.

"Korona virüs krizinin zirvesinde terk edildik"

Açıklamada, "İmzaladığımız anlaşma uygulanmıyor, gelecek yıl için bir çözüm yok, tedarikçilere ödeme yapma imkanımız yok ve çöküşten önce sadece birkaç günlük oksijenimiz kaldı. Korona ile Maliye ve Sağlık Bakanlıklarının bağlantısının kesilmesiyle aynı anda mücadele etmek mümkün değil. Korona virüs krizinin zirvesinde terk edildik. Tarihimizin en büyük krizine girdik" ifadeleri kullanıldı.

"Mevcut durumda tedavilere devam edemiyoruz"

Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi Müdürü Dr. Ofer Marin yaptığı açıklamada, "Mevcut durumda tedavilere devam edemiyoruz. Ekipmanımız, imkanımız ve ödeyecek maaşımız yok. Vicdanımız bizi yarından itibaren korona virüs hastalarını tedavi etmeyi bırakmaya zorluyor" diye konuştu.

Çarşamba gününe kadar talepleri yerine getirilmemesi durumunda söz konusu hastanelerin sadece acil vakalara bakacağı belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı