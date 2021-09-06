Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
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Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nde bulunan 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak kaçtı.

İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nde bulunan 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak kaçtı.

Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli 6 mahkumun 4'ünün müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. FİMED'den yapılan açıklamada, mahkumların yerel saatle 02.00 sıralarında hapishaneden kaçtıkları, tünelin ise 06.00 sıralarında keşfedildiği belirtildi. Öte yandan İsrail güçlerinin bölgede helikopterlerle arama çalışması başlattığı bildirildi.

Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı
Son dakika! İsrail'de 6 Filistinli mahkum, tünel kazarak hapisten kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
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