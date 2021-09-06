İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı
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İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı

İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı belirtildi.

İsrail'e ait yüksek güvenlikli bir hapishaneden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı belirtildi.

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinlinin tünel kazarak kaçtığı ifade edildi. İsrail medyasında kaçan mahkumların İslami Cihad Hareketi mensubu ve Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayları eski Komutanı Zakaria Zubeidi olduğu kaydedildi. Kaçtığı ifade edilen 6 Filistinlinin aynı hücrede kaldığı ve posterin arkasına gizledikleri bir kaşıkla bir ay boyunca tünel kazdıkları belirtildi.

İsrail güçleri kaçan Filistinliler için geniş çaplı arama başlatıldığını duyurdu.

(Jeries Bassier/İHA)

İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı
İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı
İsrail'de 6 Filistinli hapishaneden tünel kazarak kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
İsrail hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı
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