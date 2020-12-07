İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
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İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı

07.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:20
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı

İsrail'de barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edilen 4 odalı lüks malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

İsrail'de barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edilen 4 odalı lüks malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

İsrail'in Kayserya şehrinde bulunan lüks malikane 258 milyon 318 bin dolara satışa çıkarıldı. 6 bin 410 metrekareden oluşan ve tüm alanı mermerle döşenmiş malikanede ; sinema odası, spa, spor salonu, bilardo salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, mahzen,yemek odası, kiler ve asansör yer alıyor. Lüks malikanenin barok ve rokoko mimarisinden esinlenerek dizayn edildiği ifade edildi.

SADECE 4 ODASI VAR

Tasarımında barok ve rokoko mimarisi kullanılan malikanenin geniş iç alanına rağmen 4 yatak odası bulunuyor. Malikane için başta ABD olmak üzere, Fransa, İsveç ve Rusya'dan alıcıların yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi. 


İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı
İsrail'de 4 odalı malikane 250 milyon dolardan satışa çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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