İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildiİsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi - Haberler
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İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildiİsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildi İsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi İsrail Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den İsrail'e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini ifade ederek, ülkedeki Omciron vaka sayısının...

- İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildi

İsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi

TEL AVİV - İsrail Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den İsrail'e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiğini ifade ederek, ülkedeki Omciron vaka sayısının 3'e yükseldiğini aktardı.

Covid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'den İsrail'e dönen İsrail uyruklu ve 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Ülkedeki Omicron vaka sayısının 3'e yükseldiğini ifade eden Bakanlık, İsrail'de 30 kişide daha Omicron şüphesi olduğunu ve söz konusu kişilere yapılan testlerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

Söz konusu 30 kişiden 24'ünün aşısız olduğu veya 6 ay önce hastalığı geçirdiği ifade edilerek, 11'inin yakın zamanda yurt dışı seyahatinden döndüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail'de ilk Omicron vakaları, Malavi ve Güney Afrika'dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti.

İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildiİsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi

İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildiİsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi

İsrail'de 3 doz aşılı kişide Omicron mutasyonu tespit edildiİsrail'de Omicron vaka sayısı 3'e yükseldi

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