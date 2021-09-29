İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı... - Haberler
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İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı...

İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.

İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi. - TEL AVİV

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Haber: İsrail'de 169 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kanat kısmındaki sorun nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı... - Haberler
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