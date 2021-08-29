İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.

Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri kişilere Kovid-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.

Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

2 milyona yakın kişiye üçüncü doz aşı yapıldı

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neşet Ertaş Metin Çekmez Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Marcao Mesut Özil Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 17:53:52. #1.15#

title