İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti
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İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Zayid'i İsrail'e davet etti
14.08.2020 05:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:05

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anlaşmadan ötürü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i tebrik eden Rivlin, "Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Rivlin ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

Kaynak: AA

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