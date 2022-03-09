İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: " Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz." - Haberler

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: " Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz."

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog:

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: " Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: " Yarın yapılacak toplantıda Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabanızı destekliyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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