İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kral Abdullah, Herzog'u İsrail'in yeni cumhurbaşkanı olması nedeniyle tebrik etti.

Herzog, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin son zamanlarda normal seyrine dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah'a teşekkür etti.

Ayrıca Herzog ile Abdullah, iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek amacıyla birlikte çalışmak için temas halinde kalma konusunda fikir birliğine vardı.

Netanyahu sonrası İsrail-Ürdün ilişkilerinde iyileşme yaşandı

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde gergin geçen Tel Aviv-Amman ilişkilerinde Naftali Bennett'in İsrail'in yeni başbakanı olmasının ardından gözle görülür bir ivme yakalandı.

Başbakan Bennett, 3 Temmuz'da Ürdün'e yıllık 50 milyon metreküp daha su satılmasına onay verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise 8 Temmuz'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile Amman'da bir araya geldi.

Walla gazetesi de Bennett'in geçen hafta Kral Abdullah ile Amman'da gizlice görüştüğünü yazdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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