İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - Haberler
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, geçmiş dilekleri için Erdoğan'ın Herzog'a teşekkür ettiği ve liderlerin yakın zamanda bir araya gelme ihtimalini ele aldıkları aktarıldı. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Herzog, İsrail, Politika, Haber

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