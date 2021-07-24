İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye ve bölgedeki ülkelere mesaj Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye ve bölgedeki ülkelere mesaj Açıklaması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye ve bölgedeki ülkelere mesaj Açıklaması
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bölge liderlerine hitaben, "Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz." dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bölge liderlerine hitaben, "Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz." dedi.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen hafta Batı Kudüs'teki İslam Sanatları Müzesinde 'Kahve: Doğu ve Batı' adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam-Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunuldu." ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da video konferans yöntemiyle konuşma yaptığı sergide, Türkiye'den Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa da konuştu.

Kültür ve Tanıtma Müşaviri Öztürk, Herzog'un söz konusu sergiye gönderdiği video kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.

Herzog burada, "Geçen günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bölgedeki diğer liderler ile görüştüm. Eminim ki bir masa etrafında kahve eşliğinde toplandığımızda, bütün bölgemizi kültürel ve diğer konularda iş birliği ile daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz." diye konuştu.

Bir masanın etrafına kahve içmeye oturulduğunda, aradaki farkların ve anlaşmazlıkların o kadar da büyük ve korkutucu olmadığının görüleceğini vurgulayan Herzog, "Yaşadığımız bu geniş coğrafyada bizlere dinler ve kültürler arası zengin kesişim noktalarını öğretiyorlar. Bunu açık yüreklilikle yapıyorlar. Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı Konutu'ndan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum." ifadelerini kullandı.

Herzog, Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Bursa ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Öztürk'e teşekkür etti.

Öztürk de sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu sıcak ve dostane konuşmayı serginin açılışına ilettiğiniz için teşekkürler Sayın Herzog. Ayrıca bu güzel müzeyi, bu sergiye ev sahipliği yapmasına imkan sağladığınız için de minnettarız." açıklamasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a teşekkür etti.

Öztürk, "Eminim ki bir fincan Türk kahvesi bir masanın etrafındaki bölge liderlerine sunulduğunda pek çok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. O gün geldiğinde emin olun kahveler bizden olacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Temmuz'da İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Erdoğan, görüşmede, Herzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik etmişti.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 11 bin 94 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, selden etkilenen Güneysu'da vatandaşlara hitap etti: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Türkiye ve bölgedeki ülkelere mesaj Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 13:07:18. #1.15#

title