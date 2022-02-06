İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti - Haberler
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" kaydedildi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Haber

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