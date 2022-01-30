İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin havalimanına gelişi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin uçağa binişi

İSRAİL - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve First Lady Michal Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.