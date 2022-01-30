İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti - Haberler
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

AA - Güncel
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin havalimanına gelişi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin uçağa binişi İSRAİL - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve First Lady Michal Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi...

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin havalimanına gelişi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve eşinin uçağa binişi

İSRAİL - İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve First Lady Michal Herzog, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın davetlisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti

AA - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Haber

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