İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır" - Haberler

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog : "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog : "Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gelecek ay İsrail'i ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Amacımız (Türkiye-İsrail) ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır

AA / Mesut Tankulu - Güncel

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