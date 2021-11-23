İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
10 Numara önündeki protokol hazırlıkları Kırmızı halı serilmesi Güvenlik önlemleri 10 Numara'nın önünde dolaşan kedi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelişi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Herzog'u karşılaması İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanlık...
10 Numara önündeki protokol hazırlıkları
Kırmızı halı serilmesi
Güvenlik önlemleri
10 Numara'nın önünde dolaşan kedi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelişi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Herzog'u karşılaması
İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanlık ofisi 10 Numara'da Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.