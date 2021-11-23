İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

10 Numara önündeki protokol hazırlıkları

Kırmızı halı serilmesi

Güvenlik önlemleri

10 Numara'nın önünde dolaşan kedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelişi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Herzog'u karşılaması

İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanlık ofisi 10 Numara'da Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.