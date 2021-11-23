İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

10 Numara önündeki protokol hazırlıkları Kırmızı halı serilmesi Güvenlik önlemleri 10 Numara'nın önünde dolaşan kedi İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelişi İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Herzog'u karşılaması İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanlık...

10 Numara önündeki protokol hazırlıkları

Kırmızı halı serilmesi

Güvenlik önlemleri

10 Numara'nın önünde dolaşan kedi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelişi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Herzog'u karşılaması

İngiltere'yi ziyaret eden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakanlık ofisi 10 Numara'da Başbakan Boris Johnson ile bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 10 Numara'da İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Son dakika gündem: Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı

Son dakika gündem: Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title