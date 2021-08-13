İsrail, cuma namazı öncesi Harem-i İbrahim Camisi çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi çevresinde cuma namazı öncesi güvenlik önlemlerini artırırken, camiye giden Filistinlilere kimlik kontrolü sonrası geçişlerine izin verdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi çevresinde cuma namazı öncesi güvenlik önlemlerini artırırken, camiye giden Filistinlilere kimlik kontrolü sonrası geçişlerine izin verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Harem-i İbrahim Camisi'nin çevresinde ve girişlerinde kontrol noktaları kurdu.

Camiye ulaşabilmek için birkaç barikattan geçmek zorunda kalan Filistinlilere, girişlerde kimlik kontrolü yapıldı.

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen cuma namazını eda edebilmek için Harem-i İbrahim Camisi'ne akın etti.

Filistinlilerden Harem-i İbrahim'de asansör inşasına tepki

İsrail, Filistinlilerin tüm itirazlarına rağmen Harem-i İbrahim Camisi'nde asansör ve otopark inşa etmeye başlamıştı.

Filistinli yetkililer, İsrail'in caminin simge yapılarına zarar verdiğini ve bu şekilde Yahudileştirmeye ve İslami kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirterek otopark inşasına karşı çıkıyor.

Filistin Din İşleri Bakanlığı, dün, İsrail'in uygulamalarını protesto etmek için El Halil'deki tüm camilerin kapatılarak cuma namazının yalnızca Harem-i İbrahim Camisi'nde kılınması kararı almıştı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, Temmuz 2017'de Harem-i İbrahim Camisi'ni ve El Halil'deki Eski Şehir'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmişti.

Filistinliler, asansör inşa etme kararının, korunması gereken bir miras olan caminin tarihi kimliğini değiştirdiği için BM kararlarının ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Mayıs 2020'de Harem-i İbrahim'in geliştirilmesi projesi kapsamında vakıf arazilerine el konulması projesini nihai olarak onaylamıştı.

En kutsal dördüncü cami kabul ediliyor

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı fanatik bir Yahudi'nin 25 Şubat 1994'te 29 Müslüman'ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran