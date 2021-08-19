İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor
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İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi.

- İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor

TEL AVİV - İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi.

İsrail'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce oteller, restoranlar, kafeler, spor salonları ve kültür etkinliklerine katılmak için zorunlu olan "yeşil pasaport" belgesinin kullanım alanını genişletti. Alınan yeni kararlara göre, aşı belgesi olan yeşil pasaport yüzme havuzları, müze, kütüphane, milli parklarda da zorunlu olacak. Aşı olmayanlar ise bu alanlara girmek için negatif Covid-19 test sonucu göstermek zorunda olacak.

Aşı kapsamına alınmayan 3-12 yaş arası çocuklar da 72 saat geçerli ücretsiz PCR veya 24 saat geçerli ücretsiz hızlı antijen testi yaptırabilecek. Bakanlık, kapalı alandaki toplanmaları bin kişiyle sınırlandırırken açık alandaki toplanmaların sınırını 5 bin olarak açıkladı. Evlerde ise kapalı alanlarında 50, bahçe gibi açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verildi.

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İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor
İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor
İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor
İsrail Covid-19 tedbirlerini sıkılaştırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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