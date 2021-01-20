İsrail cezaevindeki Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti
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İsrail cezaevindeki Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

20.01.2021 20:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:05
İsrail cezaevindeki Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

İsrail'in orta bölgelerindeki Even Yehuda bölgesinde bulunan Rimonim cezaevindeki Filistinli tutuklu 45 yaşındaki Mahir İbrahim Sasa'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'in orta bölgelerindeki Even Yehuda bölgesinde bulunan Rimonim cezaevindeki Filistinli tutuklu 45 yaşındaki Mahir İbrahim Sasa'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada, Sasa'nın ölümüne ilişkin ayrıntıların bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, Rimonim cezaevindeki Sasa'nın dün koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğuna dikkat çekilerek, Filistinli tutuklunun uzun zamandır çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine vurgu yapıldı.

Sasa'nın ölümünden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Tel Aviv yönetiminin cezaevlerindeki tüm Filistinli tutukluların hayatından sorumlu olduğunun altı çizildi.

Açıklamada Sasa'nın 2006 yılından beri cezaevinde olduğu ve 6 çocuk babası olduğu kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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