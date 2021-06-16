İsrail, cami ve kiliselere yönelik saldırılarla ilgili 9 soruşturma dosyasını kapattı
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İsrail, cami ve kiliselere yönelik saldırılarla ilgili 9 soruşturma dosyasını kapattı

İsrail, cami ve kiliselere yönelik saldırılarla ilgili 9 soruşturma dosyasını kapattı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail polisinin, 2018-2020 yıllarında cami ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'unu "failleri tespit edemedikleri" iddiasıyla kapattığı bildirildi.

İsrail polisinin, 2018-2020 yıllarında cami ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'unu "failleri tespit edemedikleri" iddiasıyla kapattığı bildirildi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, 2018-2020 yıllarında işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail içinde en az 10 cami ve kiliseye saldırı düzenlendi.

Ancak İsrail polisinin, yıllardır aşırılık yanlısı Yahudiler tarafından işlenen Arap karşıtı nefret suçlarıyla ilgili davaları çözemediği belirtildi.

İsrail'de Araplara ve Yahudilere yönelik saldırılar olduğu ancak bu olaylarda şu ana kadar sadece Arapların suçlandığı aktarılan haberde, Batı Şeria'daki davalarla ilgilenen İsrailli insan hakları kuruluşu Yesh Din'in verdiği "2005'ten 2019'a kadar açılan davaların yüzde 82'sinin kapatıldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsrail polisinin, 2018-2020 yıllarında camilere ve kiliselere yönelik "nefret suçu" davalarıyla ilgili 10 soruşturmadan 9'unu "failleri tespit edemedikleri" iddiasıyla kapattığı ifade edilen haberde, İsrail polisinin başta bu bilgileri vermeyi reddettiğini ancak gazetenin bir hukuk ofisi ile gönderdiği dilekçe üzerinden bu bilgileri edindiği aktarıldı.

Yargı süreci devam eden 10. davanın hakiminin de polisin davanın detaylarını paylaşmak zorunda olmadığı yönünde karar aldığı aktarıldı.

Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin, mülkleri ve ibadet yerlerine saldırıları karşısında İsrail polisinin caydırıcı bir tepki göstermediğinden şikayet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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