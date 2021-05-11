İsrail Büyükelçiliği önünde toplanıp, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları kınadılar

ANKARA'da birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde toplanan kalabalık, İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını kınadı.

ANKARA'da birçok sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde toplanan kalabalık, İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını kınadı. İsrail Büyükelçiliği önünde grup adına basın açıklaması yapan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi İsrail'in tavrını kınamalı ve tekrarı halinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır" dedi.

Ankara'da Memur- Sen, Anadolu Gençlik Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve birçok STK'nın katılımıyla TBMM önünde toplanan kalabalık grup, sloganlar eşliğinde İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü. Ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kortej halinde yürüyen kalabalık, 'Katil İsrail Filistin'den defol', 'Kudüs'e selam direnişe devam' sloganları atarak İsrail'in, Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

Elçilik önünde grup adına açıklama yapan Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Mescid-i Aksa özgürleşmeden, insanlık özgürleşemez" dedi. Yalçın, yaptığı konuşmasında İsrail'in yalan üzerine kurulduğunu belirterek, "Siyonist zulüm, İsrail denen zalim, ırkçı Yahudi vahşeti, bir ulusa, bir ümmete böyle böyle ölmeyi unutturdu. Filistin, saldırı altında. Filistin, işgal atlında. Filistin, zulme maruz. Filistin, zalim elinde" ifadelerini kaydetti.'KOMŞUSU ZULÜM ALTINDAYKEN HİÇBİR ŞEY YOKMUŞ GİBİ YATAN BİZDEN OLABİLİR Mİ?'Yalçın, yaptığı konuşmasında "Komşusu açken tok yatan bizden değil" hadisini hatırlatarak şunları söyledi: "Komşusu açken tok yatan bizden değil iken komşusu zulüm altında iken hiçbir şey yokmuş gibi yatan bizden olabilir mi? Aksa'da huzur yokken gözüne uyku giren, bizden değildir. İşgale tepki vermeyen, bizden değildir. Vahşete son vermek için söz söylemeyen, bizden değildir. Mescid-i Aksa'dan Siyonist barbarları def etmk için ter dökmeyen, bizden değildir. Biz bugün burada insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet. İnsan olmanın asgari şartı, bugün bu meydanda toplanmaktır. İsrail'in vahşetini, işgalini, zulmünü, zorbalığını bitirmek için haykırmaktır. Evet insan olmanın asgari şartı, Mescid-i Aksa'da Siyonist postaldan rahatsız olmaktır. Koronavirüsü, stratejik aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'in terörist vasfını ilan, yaptıklarını telin etmek, asgari gerekliliktir."'MESCİD-İ AKSA'DA YAPTIKLARI İSRAİL'İN SONU OLACAK'Yalçın, İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptıklarının yolun sonu olduğunu belirterek, "Mescid-i Aksa'da yaptıkları, yaşattıkları İsrail'in sonu olacak. Kudüs'te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin'in bütününe yayılmış Siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelin ırkçı Yahudi vahşet, İsrail için yolun sonudur. Sonun başlangıcıdır. Terörist İsrail'in kurucusu ve devlet görünümlü bu terör örgütünün ilk lideri Ben Gurion dahil İsrail'in birçok yöneticisi, terör ve tedhiş hareketlerinin içinde bulunmuş kişilerdir. 'Vadedilmiş topraklar' bu kanlı sistemin motivasyon kaynağıdır. Vadedilmiş topraklar yalanı, 'katledilmiş insanlar' soysuzluğunun perdesi olarak kullanılıyor. Holokost endüstrisinden beslenen lobiler, bu kanlı çarkın başındaki yapılardır" diye konuştu. 'MESCİD-İ AKSA, İSLAM'IN VE MÜSLÜMANLARIN MABEDİDİR'Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlileri, insanlık ailesinin onurlu fertleri olarak nitelendiren Yalçın, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

"Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan yüz binlerce Filistinli, insanlık ailesinin onurlu fertleridir. Mescid-i Aksa'nın hukukunu, onurunu korumanın telaşındaki yürekler, vicdan erleridir. İnsanlığın erdemlileridir. Onlar, dünyayı yakan Siyonist ateşin söndürücüleridir. Onlar küresel terörist İsrail'in sonunu getirecek tarihin iyilik sefercileridir. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet, barış ve huzur için bütün insanların haremedir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki; Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir, Kudüs bütün inançların medeniyet birikimidir. Bütün uluslararası kuruluşlar İsrail'e, 'Ya Aksa'dan çıkarsın ya üyelikten çıkarılırsın' demeli. İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkelerin bütünü istisnasız olarak İsrail ile diplomatik, siyasi, ticari bütün iş ve işlemleri sona erdirmelidir. Bu karara uymayan ülkelerin teşkilat üyeliği sona erdirilmelidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Güvenlik Konseyi de İsrail'in tavrını kınamalı ve tekrarı halinde uluslararası kesin ve keskin yaptırım kararı alarak uygulamalıdır. Türkiye, Filistin halkının kendisine olan güveninin gereğini yerine getirmeli ve İsrail ile her tür ilişki ve iletişimi Mescid-i Aksa'daki tavrını bitirinceye kadar sona erdirmelidir. Türkiye'nin şirketleri, holdingleri, sivil toplum kuruluşları İsrail veya yanlısı yapılarla ticari, siyasi ve kültürel bütün ilişkilerini sona erdirmelidir. İsrail, Filistin'den çaldığı toprakları geri vermeli, Kudüs'ü bütünüyle terk etmeli, yerleşim görünümlü işgal çabalarını sona erdirmeli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ