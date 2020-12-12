İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu
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İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu

12.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:01
İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu

İsrail, Güney Asya ülkesi Butan ile diplomatik ilişki kurdu.

İsrail, Güney Asya ülkesi Butan ile diplomatik ilişki kurdu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in Güney Asya ülkesi olan Butan ile ilk kez diplomatik ilişkiler kurduğu ve anlaşmanın İsrail'in Hindistan Büyükelçisi Ron Malka tarafından imzalandığı belirtildi. Butan ile yapılan anlaşmanın, İsrail'in son aylarda Arap ülkeleri ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarıyla hiçbir ilgisi olmadığı ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ve Butanlı mevkidaşı Tandi Dorje geçen hafta telefonda görüşmüştü. Bakanlar iki ülke arasında su yönetimi, tarım ve sağlık alanlarında işbirliği yapmayı kabul etmişti.

750 bin kişilik nüfusa sahip olan Butan'ın batısında ve güneyinde Hindistan, kuzeyinde ise Çin'in Tibet bölgesi yer alır. Butan'ın sadece 53 ülkeyle resmi diplomatik ilişkileri bulunurken, ABD, Çin, Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya ile diplomatik ilişkisi yok.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu
İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu
İsrail, Butan ile diplomatik ilişkiler kurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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