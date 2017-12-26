- İsrail bu defa Kudüs'te bir eşeğe el koydu



KUDÜS - İsrail polisi, Kudüs'ün aşağı taraflarında Müslüman Arap kasabası Selvan'da başı boş gezen bir eşeğe el koydu. Eşeğin sahibinin ise, sahiplik belgesi olmaması sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

İsrail polisi, her gün Batı Şeria ve Gazze'de onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, bu defa da Selvan kasabasında başı boş gezen bir eşeğe el koydu. Eşeğe ait sahiplik belgesi olmaması sebebiyle eşeğin sahibinin de gözaltına alındığı öğrenildi.