İsrail, BM'den İran'a "kınama ve yaptırım" talep etti
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İsrail, BM'den İran'a "kınama ve yaptırım" talep etti

İsrail, BM'den İran'a 'kınama ve yaptırım' talep etti
Anadolu Ajansı / Tarek Fathi Mohamed - Haberler | Güncel

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "uluslararası sularda güvenliği tehdit eden bir devlet olduğu suçlamasıyla İran'ın kınanmasını ve aleyhinde yaptırım uygulanmasını" istedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) "uluslararası sularda güvenliği tehdit eden bir devlet olduğu suçlamasıyla İran'ın kınanmasını ve aleyhinde yaptırım uygulanmasını" istedi.

İsrailli Büyükelçi BMGK'ya sunduğu resmi şikayet dilekçesinde, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda düzenlenen saldırı sonucu "Mercer Street" adlı gemisinin 2 mürettebatının öldürülmesinden İran'ı sorumlu tuttu.

Söz konusu saldırının "İran'ın açık denizlerde işlediği terörün bir başka örneği" olduğunu belirten Erdan, şu, ifadeleri kullandı:

"İran'ın küstah ve canice eylemleri, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ve uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil ediyor ve sadece uluslararası denizcilik ve seyrüsefer güvenliğini tehdit etmek ve küresel ticareti bozmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça değişken bölgeyi daha da istikrarsızlaştırıyor."

Erdan, şikayetinde ayrıca, "İran'ın bölgenin her köşesinde bulunan terör örgütlerinin işlediği ihlallere karşı BM'nin eli kolu bağlı kalmaması" gerektiğini kaydederek, İran'ın kesin bir şekilde kınanması ve bu çirkin eylemi işleyenlerin cezalandırılması çağrısında bulundu.

Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait bir gemi saldırıya uğramıştı

İsrailli şirkete ait bir gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan BAE'ye giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış ve mürettebattan bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Saldırıda birer vatandaşları ölen İngiltere ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İsrail de failin İran olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarek Fathi Mohamed

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