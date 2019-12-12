İsrail bir yılda üçüncü kez sandık başına gidiyor
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İsrail bir yılda üçüncü kez sandık başına gidiyor

İsrail'de koalisyon hükümetini kurması için Meclise tanınan sürenin dolması nedeniyle ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.

12.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:01
İsrail bir yılda üçüncü kez sandık başına gidiyor

'de koalisyon hükümetini kurması için Meclise tanınan sürenin dolması nedeniyle ülkenin yeniden erken seçime gitmesi kesinleşti.


İsrail'de biri 9 Nisan diğeri 17 Eylül'de olmak üzere bu yıl yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetinin kurulamaması nedeniyle ülkede seçmenler bir yıl içinde 3. kez sandık başına gidecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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