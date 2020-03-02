İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor
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İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor

İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor

02.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:39
İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor

'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.


Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı seçim yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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