İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor
İsrail bir yıl içinde 3. kez sandık başında: Yolsuzlukla suçlanan Başbakan Netanyahu en önemli sınavını veriyor
02.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 02.03.2020 08:39
İsrail'de seçmenler, bir yıl içinde üçüncü kez yapılan erken seçimlerde oy kullanmaya başladı.
Kurulduğu 1948'den bu yana koalisyon hükümetleriyle yönetilen İsrail'de geçen yıl biri 9 Nisan, diğeri de 17 Eylül'de olmak üzere iki ayrı seçim yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com