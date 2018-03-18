İsrail Bir Filistinliyi Kendi Evini Yıkmak Zorunda Bıraktı

İsrail, Kudüs'te bir Filistinliyi kendi evini yıkmaya mecbur etti.

İsrail'in ihlallerini takip eden Vadi Helva Bilgi Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Filistinli İshak eş-Şuveyki'nin Silvan Mahallesi'nde 6 yıl önce 50 metrekarelik alan üzerine yaptığı eve "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkım kararı çıkardı.

Şuveyki'ye 30 gün mühlet veren belediye, yıkımı kendi ekiplerinin gerçekleştirmesi halinde 17 bin dolara varan yıkım masrafının da Filistinliden tahsil edileceğini bildirdi. Açıklamada, Şuveyki'nin bu ücreti ödememek için evini, kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İsrail makamları, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin kendilerine ruhsat vermekten kaçındığını ve söz konusu uygulamanın hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler ise bunun, "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere ev yapma izni vermeyerek şehirdeki sayılarını azaltmaya çalıştığını ifade ediyor.