İsrail Beyaz Baretlileri Suriye'nin Güneybatısından Tahliye Etti

İsrail, Suriye'nin güneybatısında faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Baretliler (White Helmets) üyelerini, İsrail üzerinden Ürdün'e tahliye ettiğini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyaz Baretlilerin tahliyesi talebinin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini söyledi.

İsrail medyası, yaklaşık 800 üyenin gece yarısı Golan Tepeleri'nden Ürdün'e tahliye edildiğini bildirdi.

Beyaz Baretliler, Suriye'de savaşın devam ettiği bölgelerde 'gönüllü iş gücü' çalışmaları yürüttüklerini söylüyor.

Yalnızca muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde görev alsalar da 'tarafsız olduklarını' öne sürüyorlar.

Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve bölgeyi takip eden bazı gözlemciler Beyaz Baretlilerin cihatçı gruplarla bağlantılı olduğunu ve muhalifleri desteklediklerini söylüyor.

Beyaz Baretlilerin bulunduğu Suriye'nin güneybatısında hükümete bağlı birliklerin operasyonları devam ediyor.

İsrail: Müdahale etmeme politikamız sürüyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), grup üyelerinin yaşamlarının 'tehlikede olduğu' gerekçesiyle tahliye operasyonunu başlattıklarını duyurdu.

IDF, grup üyelerini 'İsrail üzerinden komşu ülkeye geçirmelerine' rağmen 'Suriye savaşına müdahale etmeme politikalarını da koruduklarını' belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı sözcüsü Emmanuel Nahshon daha sonraki açıklamasında tahliye edilenlerin Beyaz Baretliler ve aileleri olduğu bilgisini verdi. Sözcü ve IDF sivillerin gönderildiği ülkenin adını açıklamadı.

Ancak Ürdün hükümeti, 'Birleşmiş Milletler'in, 800 Suriye vatandaşının Batılı ülkelere yerleştirilmek üzere Ürdün üzerinden geçişine izin verdikleri' açıklamasını yaptı.

Ürdün hükümetinin açıklamasında "İngiltere, Almanya ve Kanada, 'hayatlarının tehlikede' olduğu gerekçesiyle belirli bir süreliğine üyeleri kabul edeceğine dair yasal işlemleri tamamladı" dendi.

Beyaz Baretliler ve aileleri Ürdün'ün 'yasaklı bölgelerinden' birinde tutuluyor.