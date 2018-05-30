İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek

Uluslararası haber ajansı AFP, İsrail'in Batı Şeri'da 2 bin yeni yerleşim biriminin inşa edilmesine onay verdiğini duyurdu.

2 BİN YENİ YERLEŞİM YERİ İNŞA EDİLECEK

ABD Başkanı Trump'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı sonrası kanlı gösterilerin yaşandığı Filistin'i yine gerilimli günler bekliyor.

İsrail Parlamentosu, Batı Şeria'da 2 bin yerleşim yeri daha yapılmasını ön gören tasarıyı onayladı.

İŞGAL TOPRAKLARI HER YIL GENİŞLETİLİYOR

İsrail uzun yıllardır Filistin Özerk Yönetimi'ne bağlı olan Batı Şeria'da hemen her yıl yeni yerleşim yerleri inşa ederek işgal topraklarını biraz daha genişletiyor.