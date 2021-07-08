İsrail, Batı Şeria'daki Humsa el-Favka köyünün Filistinli sakinlerini zorla yerinden etmekle tehdit ediyor
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İsrail, Batı Şeria'daki Humsa el-Favka köyünün Filistinli sakinlerini zorla yerinden etmekle tehdit ediyor

İsrail, Batı Şeria'daki Humsa el-Favka köyünün Filistinli sakinlerini zorla yerinden etmekle tehdit ediyor
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Humsa el-Favka köyünü "askeri bölge" ilan ederek, burada yaşayan Filistinlileri zorla köylerinden çıkarmaya çalışıyor.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Humsa el-Favka köyünü "askeri bölge" ilan ederek, burada yaşayan Filistinlileri zorla köylerinden çıkarmaya çalışıyor.

Filistin yönetimine bağlı Kuzey Ağvar ve Tabus Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Humsa el-Favka'daki evleri yıkmaya başlayan İsrail güçlerinin köye bugün de baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin köy sakinlerine bölgeyi derhal terk etmeleri gerektiğini söylediğini belirten Beşarat, aksi durumda köylüleri gözaltına almak ve yerlerinden zorla çıkarmakla tehdit ettiklerini aktardı.

Beşarat, İsrail güçlerinin ayrıca bölgeyi emniyet kordonuna aldığını ve "kapalı askeri bölge" ilan ederek girişleri yasakladığını ifade etti.

Filistinli yetkili, 63 nüfuslu köyde vatandaşlara ait hiçbir şey kalmadığına, İsrail güçlerinin kıyafetlere bile el koyduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Humsa el-Favka köy sakinlerini hedef almasını kınayan Beşerat, uluslararası toplumdan acilen duruma müdahale etmesini istedi.

Bölge sakinlerinden onlarcası, köylerinin yıkılmaya başlamasının ardından İsrail güçlerinin onları yerinden etme girişimini reddederek bölgedeki dağa sığındı.

İsrail ordusu dün Humsa el-Favka köyündeki Filistinlilerin evlerini yıkmaya başlamıştı.

Daha önce 4 kere yıkıma maruz kalan Humsa el-Favka köyü, İsrail'in "askeri atış alanı" olarak belirlediği ve 38 bedevi köyünün kısmen ya da tamamen bulunduğu bölgede yer alıyor. İsrail güçlerinin tekrarlayan yıkım eylemlerine maruz kalan köy, Kasım 2020'de tamamen yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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