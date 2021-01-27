İsrail, Batı Şeria'daki Hamas mensuplarını seçimlerde aday olmamaları için tehdit etti
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İsrail, Batı Şeria'daki Hamas mensuplarını seçimlerde aday olmamaları için tehdit etti

27.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:56
İsrail, Batı Şeria'daki Hamas mensuplarını seçimlerde aday olmamaları için tehdit etti

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas ile ilintili isimleri yaklaşan Filistin seçimlerinde aday olmaları halinde hapisle tehdit ettiği ortaya çıktı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas ile ilintili isimleri yaklaşan Filistin seçimlerinde aday olmaları halinde hapisle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Hamas mensubu Hatem Naci Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin kuzeyinde yer alan Gush Etziyon Yahudi yerleşim birimindeki İsrail istihbarat merkezine çağrılarak seçimlerde aday olmaması için uyarıldığını belirtti.

Seçimlerde parti, aşiret ya da bağımsız listeden aday olması durumunda kendisini hapse atmakla tehdit ettiklerini dile getiren Amr, Batı Şeria'da başka isimlerin de aynı şekilde istihbarat merkezlerine çağrılarak tehdit edildiğini aktardı.

Öte yandan Ramallah'ta yaşayan eski tutuklu Ömer el-Bergusi de kentin batısındaki Ofer Karargahına çağırılarak İsrail istihbaratınca seçimlerde aday olmaması konusunda uyarıldığını söyledi.

Bergusi, "İsrail istihbaratı, işgal altındaki topraklarda karar vericinin kendileri olduğu temelinde bizimle ilgilendi." ifadelerini kullandı.

Filistin'de 14 yıl aradan sonra ilk kez seçim kararı alınmıştı.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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