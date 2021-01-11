İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut daha inşa edecek
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İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut daha inşa edecek

11.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:44
İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut daha inşa edecek

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı 850 konut daha inşa edeceği belirtildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı 850 konut daha inşa edeceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail makamları gelecek hafta Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 850 konut daha inşa edilmesi kararını onaylayacak.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın bu konutların inşası için Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kuruluna talimat verdiği ve konutların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde inşa edileceği kaydedildi.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

ABD'de yeni başkan Joe Biden'ın göreve gelmesinden çok kısa bir süre önce İsrail'in böyle bir adım atması dikkati çekti.

Donald Trump'ın kayıtsız şartsız desteğini alan İsrail makamları, Batı Şeria'da yasa dışı konut inşasına karşı olduğunu ifade eden Biden'ın göreve gelişi öncesi Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetlerine hız vermiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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