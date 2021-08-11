İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
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İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor

İsrail Batı Şeria'da yasa dışı 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamayı planlıyor
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 2 bin 200 yeni konut inşasını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil Yönetimde Planlama Yüksek Kurulu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 2 bin 200 yeni konut inşasının onayı için gelecek hafta toplanacak.

İsrail Meclisinden 13 Haziran'da güvenoyu alan Naftali Bennett hükümeti, kurulduğundan bu yana ilk kez bu sayıda yasa dışı konut inşasının onayı için çalışıyor.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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