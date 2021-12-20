İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak

İsrail makamları, Filistin yönetimine, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyacağını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "devlete ait topraklar olduğu" gerekçesini öne sürerek, Filistinlilere ait 20 dönümlük bir araziye el koyacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in el koyma kararı verdiği arazinin, Selfit'e bağlı Bedya beldesinin kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil ise "İsrail makamlarının, bölgede evleri yıkmanın yanı sıra topraklara el koyma ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını yok etme uygulamalarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Filistinlileri, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin bitmeyen saldırılarına karşı topraklarında direnmeye davet eden Kemil, uluslararası toplumu da işgalci yönetime baskı kurma çağrısında bulundu.

Kemil, "Dünyanın sessizliği, İsrail'i daha fazla suç işlemeye ve uluslararası hukuk ile anlaşmaları ihlal etmeye teşvik ediyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, AA muhabirine, İsrail makamlarının, Beytullahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinli birine ait evin inşaatını durdurduğunu söyledi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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