İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Bir Evi Yıktı - El

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında Filistinlilere ait bir evi daha yıktı.

Evi yıkılan Aid Sammur isimli Filistinli, AA muhabirine yapığı açıklamada, 70 yıl önce ailesi tarafından inşa edilen evinden bu sabah önce bir grup Yahudi yerleşimci tarafından zorla çıkarıldığını sonra da evinin İsrail askerleri tarafından yıkılmasını izlediğini anlattı.