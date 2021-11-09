İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" inşa edildiği iddiasıyla Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Beytullahim kentinin kuzeybatısındaki Velece beldesine baskın düzenledi.

Askerlerin eşlik ettiği Kudüs'teki İsrail belediyesine ait buldozerler, Ebu et-Tin ailesine ait 3 evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçlerinin bölgeyi kapattığı ve bölge sakinlerinin evlerine ulaşmasını engellediği kaydedildi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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