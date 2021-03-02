İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı

02.03.2021 23:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:19

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 2 Filistinli aileye ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 2 Filistinli aileye ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Filistinlilere ait 3 evi yıktığını belirtti.

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

Yıkım nedeniyle iki aileden 12 Filistinlinin sokak ortasında kaldığı dile getirildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Nikol Paşinyan Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Hakan Akkaya Bülent Ersoy
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 23:19:07. #1.14#
title