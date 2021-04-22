İsrail Batı Şeria'da Filistin'in 147 dönüm arazisine el koydu
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İsrail Batı Şeria'da Filistin'in 147 dönüm arazisine el koydu

İsrail Batı Şeria'da Filistin'in 147 dönüm arazisine el koydu
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 147 dönüm araziye el koymayı hedefleyen planı onayladığı bildirildi.

İsrail makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 147 dönüm araziye el koymayı hedefleyen planı onayladığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) Beytullahim'e bağlı Husan ve Nahalin beldelerinde 147 dönüm araziye el koyduğunu belirtti.

Bureyce, İsrail makamlarının önce söz konusu arazilerin tarım arazisi statüsünü değiştirdiğinin altını çizerek, bu araziyi çevredeki Beitar Illit Yahudi yerleşim birimine ek olarak 560 yeni konut inşa etme ve buraya yol açma planına dahil ettiğini kaydetti.

Bureyce ayrıca, Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti olarak İsrail'in bu kararını İsrail mahkemelerine taşıma aşamasında olduklarını ifade etti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18, Batı Şeria'da ise yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukukta işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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