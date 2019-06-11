İsrail, Batı Şeria'da Filistin güvenlik merkezine ateş açtı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki bir güvenlik merkezine ateş açtı.

AA muhabirine açıklama yapan Nablus Valisi İbrahim Ramadan, Batı Şeria'da bir güvenlik merkezine düzenlenen İsrail saldırısında bir Filistinli güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.

İsrail askerlerinden bir grubun bu gece Nablus'a baskın düzenlediğini dile getiren Ramadan, Önleyici Güvenlik Merkezi'ni ablukaya alan İsrail askerlerinin merkezi hedef alarak üç taraftan ateş açmaya başladıklarını vurguladı.

Ramadan, saldırının gerekçesiz olarak Filistinli güvenlik görevlilerini hedef aldığını, olayda bir güvenlik görevlisinin elinden yaralandığını belirtti.

Olayı tehlikeli bir gelişme olarak niteleyen Ramadan, saldırı sonrasında İsrail askerlerinin geri çekildiğini kaydetti.

Kaynak: AA