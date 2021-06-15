İsrail, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahale etti
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İsrail, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki 'Bayrak Yürüyüşü'nü protesto eden Filistinlilere müdahale etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve El Halil kentlerinde toplanan Filistinliler, aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki gösterdi.

Beytüllahim kentinde Babu Zukak bölgesinde toplanan Filistinli grup, El-Kuds el-Halil Caddesinde yürüyüş yaparak provokatif bayrak yürüyüşünü kınadı.

El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı girişinde çıkan olaylarda da çok sayıda Filistinli, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında çıkan olaylarda da İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle bazı Filistinliler boğulma tehlikesi atlattı.

İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken, Filistinli gençler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Göz yaşartıcı gazdan etkilenen Filistinlilere olay yerlerinde müdahale edildi, çıkan olaylarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Kudüs'te Bayrak Yürüyüşü eylemleri yapılırken, El-Arub Mülteci Kampı girişini, çıkması muhtemel olaylara karşı dikenli tellerle kapattı. İsrail askerleri ayrıca çevredeki evlerin avlularına ve pencerelerine doğru ses ve göz yaşartıcı bombaları attı.

Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
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İsrail, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'teki "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahale etti - Haberler
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