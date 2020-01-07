İsrail, Batı Şeria'da bin 900'den fazla yasa dışı konut inşasını onayladı
İsrail'deki geçici hükümet, yeni yerleşim birimlerinin inşasına onay verdi. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.
İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine bin 900'den fazla yeni konut inşasına onay verdiğini açıkladı.
Barış Şimdi Hareketi tarafından yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı ilgili birimin Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konut inşası planını görüşmek üzere dün ve önceki gün iki ayrı toplantı yaptığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle