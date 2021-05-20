İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı
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İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı

İsrail, Batı Şeria'da 60 Filistinliyi tutukladı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail ordusu gece saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Kudüs'te 60 Filistinliyi tutukladı.

İsrail ordusu gece saatlerinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ve Kudüs'te 60 Filistinliyi tutukladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili çalışmalarıyla bilinen sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Kulübü'nden yapılan açıklamada, tutuklanan Filistinlilerin çoğunu aktivist ve Hamas hareketi yöneticilerinin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada tutuklanan kişi sayısının 60'ı bulduğu belirtilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre ise tutuklananların arasında Hamas'ın El-Halil kentindeki yöneticisi Nayif er-Racub da bulunuyor.

Filistin Esirler Kulübü dün, nisan ayında yükselen tansiyon sebebiyle toplam 1800 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını açıklamıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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