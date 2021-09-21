İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına "doğal sit alanı" iddiasıyla el koyduğu bildirildi.

İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına "doğal sit alanı" iddiasıyla el koyduğu bildirildi.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'da yer alan haber de, el konulan arazinin Beytullahim kentinin güneyindeki Kisar köyü yakınlarında olduğu belirtildi.

WAFA'ya konuşan Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Beytullahim Temsilcisi Hasan Bureyce, söz konusu araziye "doğal sit alanı" bahanesiyle el konulduğunu söyledi.

Bureyce İsrail yönetiminin asıl amacının Kisar köyü yakınında yer alan yasa dışı Abi HaNahal Yahudi yerleşim biriminin genişletilmesi olduğunu vurguladı.

İsrail, sık sık Batı Şeria'daki arazilere "doğal sit alanı" bahanesiyle el koyuyor.

Filistinli çiftçilerin el konulan arazilerde tarım yapmasına izin verilmezken, daha sonra bu alanların büyük kısmı yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası veya var olanların genişletilmesi için kullanılıyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18, Batı Şeria'da ise yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukukta işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmelerde uyuklayan Biden ile alay etti

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, görüşmelerde uyuklayan Biden ile alay etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emir Sultan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tanem Sivar Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Burak Elmas Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail Batı Şeria'da 48 bin dönüm Filistin toprağına el koydu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 14:16:44. #1.17#