İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi gözaltına aldı

24.08.2019 16:48

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin yoldan geçen araçları kontrol etmesi

İsrail askerlerinin zırhlı araçları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Ramallah'ta evlere baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'ın batısındaki dağlık bölgelerdeki Ayn Ginya ile Ayn Arik kasabalarına baskın düzenleyip bölgedeki dükkanların güvenlik kamera kayıtlarına da el koydu.

Kaynaklar, evlere baskın düzenleyen askerlerin 3 Filistinliyi gözaltına aldığını ifade etti.

Kaynak: AA