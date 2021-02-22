İsrail Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, 2'si Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden olmak üzere 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, 2'si Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden olmak üzere 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı El-Maacin mahallesi sakini Hamaslı lider Mustafa Eş-Şennar'ın evine baskın düzenledi.

Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen liderlerinden ve En-Necah Üniversitesi öğretim üyelerinden olan Şennar, İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, yine İsrail güçlerinin Nablus'ta yaşayan hareketin önde gelen isimlerinden Ömer Hanbeli'yi de gözaltına aldığı ifade edildi.

Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti'nin Basın Sorumlusu Emani Sarahne de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği operasyonda 20 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

Sarahne, gözaltına alınanlar arasında Filistin'in önde gelen isimlerinin yer aldığına dikkati çekerek, birçok kişinin de soruşturulmak üzere İsrail istihbaratına çağrıldığını kaydetti.

Hamas hareketi, İsrail'in Batı Şeria'daki mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği gözaltı uygulamalarını kınayarak, İsrail makamlarının Filistin'in siyasi hayatını akamete uğratmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat