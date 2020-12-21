İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı
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İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

21.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:04
İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli aileyi evsiz bıraktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil'e bağlı Es-Semu beldesine baskın düzenleyerek Filistinli ailelere ait 2 evi yıktığını belirtti.

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

Yıkım nedeniyle kış ortasında 20 Filistinlinin sokak ortasında kaldığı dile getirildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:19:06. #1.14#
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