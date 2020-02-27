İsrail, Batı Şeria'da 1800 yasa dışı konut inşa edecek

27.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:54

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1800 yeni konut inşa edilmesine karar verdi.

Bennett sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 1800 yeni konut inşa edilmesi kararı aldığını duyurdu.

Filistin düşmanlığı ile öne çıkan Bennett, "Sağa oy verin. Bize devam etme gücü verin" ifadeleriyle 2 Mart'ta düzenlenecek seçimler için İsraillilere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Bennett, 21 Şubat'ta da Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900 yeni konut inşa edilmesine karar vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda "E1" olarak bilinen bölgede 3 bin 500 yeni konut inşa edeceklerini duyurmuştu.

Öte yandan İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yifat Shasha Biton da, Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 46 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını belirtmişti.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA