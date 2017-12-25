İsrail Batı Şeria'da 18 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail güvenlik kuvvetleri Batı Şeria’da özellikle Nablus ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güvenlik kuvvetleri Batı Şeria'da özellikle Nablus ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te en az 18 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail güvenlik güçleri Nablus bölgesinde 10 ve Nablus'un güneyinde Kusra köyünde 8 Filistinliyi gözaltına aldı.
Bu arada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin mülteci kampında 4 Filistinli, Beytüllahim'in doğusundaki Tako köyünde de bir kişi İsrail tarafından gözaltına alındı.
Diğer yandan, İsrail güvenlik güçleri, el-İseviye civarında birkaç eve baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı. Burada gözaltına alınanlardan yalnızca üç kişinin kimliği tespit edilebildiği bildirildi. - GAZZE